SON DAKİKA
Hayber füzeleri vurdu: İsrail'in stratejik noktaları alevler içinde!
Gündem

Hayber füzeleri vurdu: İsrail’in stratejik noktaları alevler içinde!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Hayber füzeleri vurdu: İsrail’in stratejik noktaları alevler içinde!

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları, gerçekleştirilen füze saldırılarının onuncu dalgasında Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs’teki askeri ve hükümet tesislerini hedef aldığını duyurdu. "Hayber" füzelerinin damga vurduğu operasyonda, işgal altındaki topraklarda siren sesleri kesilmedi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi açıklamada, İSRAİL genelindeki stratejik hedeflere yönelik gerçekleştirilen füze saldırılarının onuncu dalgasının tamamlandığı duyuruldu. Operasyonda özellikle "Hayber" (Kheibar Shekan) tipi füzelerin kullanıldığı ve bu füzelerin işgal altındaki topraklarda askeri dengeleri değiştirdiği belirtildi.

Stratejik noktalar hedef alındı

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, operasyonun hedef listesinde Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs’te bulunan kritik noktaların yer aldığı ifade edildi. Vurulan hedefler arasında şunlar bulunuyor:

  • Tel Aviv’deki hükümet kompleksleri ve idari merkezler,
  • Hayfa ve Kudüs yakınlarındaki askeri üsler,
  • Siyonist rejimin güvenlik ve istihbarat tesisleri.

Yapılan açıklamada, saldırıların yeni bir aşamaya geçtiği vurgulanırken, bölge sakinlerine askeri ve hükümet binalarının çevresinden uzak durmaları yönünde çağrı yapıldı.

İran’ın füze gücü ve caydırıcılık kapasitesi

Askeri uzmanlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin son otuz yılda inşa ettiği devasa füze envanterinin bölgedeki en önemli caydırıcı unsur olduğunu belirtiyor. Geliştirilen balistik ve seyir füzeleri, sadece İSRAİL hedeflerini değil, aynı zamanda bölgedeki ABD üslerini ve kritik enerji altyapılarını da menzili içinde tutuyor.

Envanterdeki öne çıkan sistemler:

Füze Kategorisi

Önemli Modeller

Menzil Kapasitesi

Kısa Menzilli

Fateh-110, Raad-500

300 – 500 KM

Bölgesel Erişim

Zolfaghar, Qiam-1

800 – 1.000 KM

Orta Menzilli

Hayber, Shahab-3

1.300 – 1.450 KM

Uzun Menzilli

Emad, Khorramshahr

1.700 – 2.000 KM

Seyir Füzesi

Soumar

2.500 KM

Bölgesel dengeler sarsılıyor

İran’ın 2.000 kilometreyi aşan füze kapasitesi, Doğu Akdeniz’den Basra Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada askeri hareketliliği kısıtlıyor. Özellikle son saldırılarda kullanılan "Hayber" füzelerinin yüksek hızı ve isabet oranı, bölgedeki hava savunma sistemlerinin etkinliğinin sorgulanmasına neden oldu.

Analistler, Tahran’ın bu operasyonla hem askeri gücünü sergilediğini hem de bölgedeki müttefiklerine güçlü bir mesaj verdiğini ifade ediyor.

1
