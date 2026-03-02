İsrail’den flaş karar! 100 bin terörist göreve çağrıldı

İsrail ordusu, İran'a yönelik devam eden askeri operasyonlar kapsamında yaklaşık 100 bin yedek askeri göreve çağırdı. Bu karar, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından resmi bir açıklama ile duyuruldu ve "Kükreyen Aslan Operasyonu" olarak adlandırılan terör saldırılarının bir parçası olarak nitelendirildi. Mobilizasyon, ABD ile koordineli olarak yürütülen saldırılar sırasında ordunun hazır olma seviyesini artırmayı amaçlıyor. Yetkililer, kuzey, orta ve güney komutanlıklarında ek güçler konuşlandırıldığını belirtti.

Kaynaklara göre, bu çağrı İsrail'in İran'a karşı başlattığı geniş çaplı operasyonun bir uzantısı olarak görülüyor. Yaklaşık 50 bin rezervistin zaten aktif görevde olduğu belirtilirken, yeni çağrıyla toplam rezervist sayısı önemli ölçüde artacak. Orta Doğu'daki gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte, İsrail doğu sınırlarını güçlendirerek Lübnan ve Suriye sınırlarında hızlı müdahale birimleri kurdu. Bu adım, bölgesel çatışmanın genişleme riskini yansıtıyor.

İsrail’den yapılan son açıklamada, İran’a yönelik bir kara harekatının değerlendirildiği vurgulanmıştı.