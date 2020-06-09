Mecliste Özgür Özel'e yumruklu saldırı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen KRT’nin haberine göre Mecliste mahalle bekçileri kanunu görüşülürken, CHP’li vekiller Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla yavaş oy kullanma eylemi yaptılar.

MHP’liler, Devlet Bahçeli’nin uzun süre bekletildiği gerekçesiyle CHP’ye karşı yoğun tepki gösterdi. Özel’e MHP’li bir vekil tarafından yumruk atıldığı bildirildi. Özel’e yumruk atan ismin Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz olduğu iddia edildi.

Özgür Özel'den ilk açıklama

Özgür Özel saldırı anını şu şekilde anlattı:

"Arkadan kalleşce bir saldırı oldu. Yüzüme yumruk atmaya çalıştı. Bende herhangi bir darp izi yok. Arkadaşlarımız gereken cevabı verdi. İstenmeyen görüntüler çıktı ortaya. Aldığımız bilgiye göre Olcay Kılavuz’un ciddi bir yaralanması var. Gözlüğümü yere düşürecek bir sarsıntı oldu bende. Çirkin, kalleşce yapılan saldırıyı arkadaşlarımız püskürtü. Sözle yenemeyince kaba kuvvete başvurdular."

Olay öncesi neler oldu?

Meclis Genel Kurulu’nda Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için gizli oylamayla seçim yapıldı. CHP’li milletvekilleri uzun süre kabinlerde kalarak oylamayı uzattı. 1 saatlik oylama 3 saatte bitti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kabine giren arkadaşlarımız Enis Berberoğlu, bu kabinde niye yok, olsaydı ne düşünürdü, nasıl karar verirdi diye düşünerek, ona darbe yapanları düşünerek oy kullanıyor" dedi.