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Gündem Meclis'te gergin anlar! CHP'li Altay'ın hadsiz sözlerine sinirlenen TBMM Başkanı elini masaya vurdu
Gündem

Meclis'te gergin anlar! CHP'li Altay'ın hadsiz sözlerine sinirlenen TBMM Başkanı elini masaya vurdu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kendisine hadsiz ifadeler kullanan CHP'li Engin Altay'a sinirlenip elini masaya vurarak, "Sen mi tayin edeceksin benim ne söyleyeceğimi! Sana mı soracağım ben ne konuşacağımı. Hadi oradan..." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 01:12:00 -
Meclis'te gergin anlar! CHP'li Altay'ın hadsiz sözlerine sinirlenen TBMM Başkanı elini masaya vurdu

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP'li Engin Altay'ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a "Siz meclisi savunacaksınız, atanmış cumhurbaşkanını değil" sözleri tartışmaya neden oldu. Şentop Altay'a "Sen mi tayin edeceksin benim ne söyleyeceğimi! Sana mı soracağım ben ne konuşacağımı. Hadi oradan..." şeklinde tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri hararetli başladı.

Görüşmelerde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u sert ifadelerle eleştirdi.

"Siz cumhurbaşkanını değil, Meclis'i savunacaksınız"

Altay, "Siz atanmış cumhurbaşkanını savunmayacaksınız. Savunacaksanız meclisi savunacaksınız." dedi.

Şentop elini masaya vurdu: Sana mı soracağım ben ne konuşacağımı

Engin Altay'ın sözlerine sinirlenen Şentop, elini masaya vurarak şu ifadelerle yanıt verdi:

"Meclis iç tüzüğüne aykırı, temiz bir dil kullanılıyor diyor. Bununla ilgili ikaz ederken ben burada meclisi savunuyorum, iç tüzüğü savunuyorum. Sen mi tayin edeceksin benim ne söyleyeceğimi! Sana mı soracağım ben ne konuşacağımı. Hadi oradan..."

 

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