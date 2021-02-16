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Gündem Meclis'te Gara bilgilendirmesi
Gündem

Meclis'te Gara bilgilendirmesi

TBMM'de Gara ile ilgili bilgilendirme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyona ilişkin "10 Şubat 02.55'te hava kuvvetlerine uçaklarla İHA ve SİHA'larla operasyon başlamıştır. 75x25 km harekat alanıdır. Planlanan 50 hedeften 48'i vurulmuş, diğer hedefler iptal edilmiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 15:18:00 - 2021-02-16 15:33:37

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de Gara operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Akar açıklmasında 'Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir. 4-5 aydır bu bölgeye odaklandık. Karadan irtibat ve destek olmadığı için diğer operasyonlardan farklıdır. Geniş bir hazırlık süreci yapılmış, harita çalışmaları yapılmış, hedeflere yönelik ayrıntılı icraatlar yapılmıştır. 

"Planlanan 50 hedeften 48'i vuruldu"

Hedefler özenle seçilmiş, harekatın icrasında sivil halka hassasiyet gösterilmiştir. Kara ve hava kuvvetleri, özel kuvvetler arasında ayrıntılı koordinasyon, planlama yapılmıştır. 10 Şubat 02.55'te hava kuvvetlerine uçaklarla İHA ve SİHA'larla operasyon başlamıştır. 75x25 km harekat alanıdır. Planlanan 50 hedeften 48'i vurulmuş, diğer hedefler iptal edilmiştir. 05.45'te hava operasyonu başlamıştır.

Ayrıntılar geliyor...

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