Mecliste borçlanma tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın 169 milyon lira borçlanma yetki isteğinin mecliste oy çokluğuyla reddedildiği sırada, salona izleyici olarak gelenlerden bir kişinin meclis üyelerine küfürlü konuşması muhalefetin tepkisine yol açtı. Cumhur İttifakı söz konusu şahsın kamera kayıtlarından tespit edilerek kamuoyuna açıklanmasını talep ettiler.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında toplandı. Cumhur İttifakı, dünkü mecliste üyelere küfürlü konuşanın kamera kayıtlarından tespit edilerek kamuoyuna açıklanmasını istediler

Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, 169 milyon lira borçlanma yetkisinin mecliste reddedilmesinden dolayı kendilerini sosyal medya üzerinden işçi düşmanı gibi gösterildiğini ifade ederek,“ASKİ dahil belediyenin aylık geliri 150 milyon liradır. İşçi ödemeleri ise 35 milyon lira. El insaf. Cumhur İttifakı geldiği günden bu yana işçi çıkarmalara karşıdır. Başkan Karalar ise hala işçi atacağım diyor. Bunu yadırgıyoruz. Başkan bize siyaset yapmayın diyor ama kendisi siyasetin kralını yapıyor” dedi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de, dün mecliste tatsız olayların yaşandığını ancak asıl tatsız olayın başkanın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar olduğunu söyledi. Akgedik, “Biz işçi düşmanı gibi gösterildik. Birçok hakaretlere maruz kaldık. Bir defa samimi değilsiniz. İşçiye yalan söylüyorsunuz. 666 işçiyi işten atan sizsiniz. Borçlanma konusunda ise demek ki meclisi ikna edememişsiniz ki borçlanma yetkisi geçmemiştir” dedi.

CHP Grubu Başkanvekili Serdar Seyhan eleştirilere verdiği cevapta, hakarete, amacını ve maksadını aşan sözlere karşı olduklarını belirterek, “Ben bu kürsüyü siyaseten hiç kullanmadım. Yaptığımız eleştiriler ise nezaket kurallarını aşmamıştır. Arka taraftan yapılan hakaret ve küfürler bir meclis üyesine dahi yapılsa kabul edilemez tüm meclise yapılmış sayılır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ın borçlanma yetkisini kendi şahsına istemediğini de kaydeden Serdar Seyhan, ”Bu borçlanma yetki talebinin reddinin temeli ise siyasidir. Ayrıca bize hiç kimse yalan söylüyorsunuz diyemez” şeklinde konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, başka söz isteyen hiçbir meclis üyesine söz vermeyerek gündem maddelerine geçti. Gündemde bulunan 13 madde ilgili komisyonlara havale edilirken bir sonraki meclis toplantısının 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.