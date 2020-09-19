Meclis'e başvuruldu! AVM'lerde yeni uygulama

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'deki çoğu alışveriş merkezinde ciroya göre kira uygulaması sürerken, sektör yeni bir kira açılımına hazırlanıyor.Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Meclis'eTürkiye’de ticari olan ve olmayan gayrimenkul kiralamasının Borçlar Kanunu’nda yeni kira türü olarak düzenlenmesi için başvurduklarını söyledi. Temmuz ayında bu talebin iletildiğini belirten Altaş, "Ancak sonrasında Meclis tatile girdi. Ekimde tekrar gündeme getireceğiz ve en kısa sürede uygulamaya girmesi için çalışacağız. Ülkemizde kiralamada sosyal koruma amacı var. Konut kiralayan, esnaf ve büyük perakende zincirleri aynı kira kanununa tabii. Ticaret alanındaki kiralama rejiminin farklı olması gerekir. Dünyanın pek çok yerinde bu şekilde uygulama var” dedi.

Bu değişimin sektöre öngörülebilirlik getirerek kiracı ve kiraya veren arasındaki öngörülemez bağlarını kaldıracağını ifade eden Altaş, yeni değişimli ticari gayrimenkulde sözleşme hukukunun geçerli olacağını söyledi. Ayrıca Altaş, pandemi dönemine ilişkin de salgın sonrası AVM'lerden çıkışların artmadığını, markaların kiralar konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.