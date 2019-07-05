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Meclis yemeklerine yüzde yüz zam!

TBMM lokantasındaki yemeklere önümüzdeki ay zam yapılacak. Yeni fiyatlara göre çorba 2 TL olacak. 6 ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerin fiyatına daha düşük oranda zam yapılacağı belirtiliyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:17
Meclis yemeklerine yüzde yüz zam!

TBMM'de yemek fiyatlarına zam yapılacak. Meclis Başkanlık Divanı, "girdi fiyatlarındaki artış" nedeniyle yemek ücretlerini artırma kararı aldı.

Gelecek ay yürürlüğe girmesi beklenen yeni fiyat tarifesinde yemek ücretlerinin yüzde 100 zamlanacağı öğrenildi. Sözcü'deki habere göre, 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:17
  1. TBMM
  2. TBMM yemek fiyatları
  3. zam

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