Meclis yemeklerine yüzde yüz zam! TBMM lokantasındaki yemeklere önümüzdeki ay zam yapılacak. Yeni fiyatlara göre çorba 2 TL olacak. 6 ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerin fiyatına daha düşük oranda zam yapılacağı belirtiliyor.

TBMM'de yemek fiyatlarına zam yapılacak. Meclis Başkanlık Divanı, "girdi fiyatlarındaki artış" nedeniyle yemek ücretlerini artırma kararı aldı. Gelecek ay yürürlüğe girmesi beklenen yeni fiyat tarifesinde yemek ücretlerinin yüzde 100 zamlanacağı öğrenildi. Sözcü'deki habere göre, 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.

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