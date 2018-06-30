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Meclis ne zaman harekete geçecek? Millet idam istiyor!

Türkiye, 8 yaşındaki Eylül'den gelen haberle yıkılırken, acı haber sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları yayınladıkları mesajlarla katil zanlısı için idam istedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 18:25
Meclis ne zaman harekete geçecek? Millet idam istiyor!

Küçük Eylül'ün cansız bedeninin bulunması kısa sürede Twitter gündeminin üst sıralarına tırmandı. Sosyal medyada pek çok vatandaş küçük Eylül'den gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı. 

Vatandaşlar katil zanlısı için idam istedi. #İdamİstiyoruz etiketi ise Türkiye gündeminde ilk sıralarda yerini aldı.

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KÜÇÜK EYLÜL 8 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Dün devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, köyü karış karış arayarak Eylül'ü bulmaya çalıştı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı. 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı belirtilen ve ifadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. U. K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti.

VALİ ERCAN TOPACA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Vali Topaca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Eylül'ün sağlam bir şekilde bulunduğu haberini vermeyi çok isterdik. Maalesef yavrumuzun katledildiğini bildirmek durumundayız. Bir elektrik direğinin dibinde cesedini bulduk. Teknik çalışmalar sürüyor.

Şuan tutuklu bulunan kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bölgede görülmesi ve bir vatandaşımızın verdiği ifadeyle bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Arama köpeğinin verdiği işaretin ardından cesedin olduğu bölge belirlendi.

Olayla ilgili başka kişilerin bağlantısı var mı yok mu, bunlar araştırılıyor. Bunlar ilerleyen saatler ve günlerde yapılacak incelemelerde netleşecek. Tutuklu bulunan bu kişinin bu olayı yaptığına dair deliller mevcut. Ekiplerimizin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ben yavrumuza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yavrumuzun ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Umarım bu tür olayları tekrar yaşamayız.

Gözaltılarla ilgili soruya Topaca, "Şuan kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili başka birinin bağlantısı varsa, hepsi ortaya çıkacak." demişti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 18:25
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Eylül
  4. küçük eylül
  5. acı sosyal medya karıştı
  6. Küçük Eylülden acı haber geldi
  7. Küçük Eylülden acı haber geldi sosyal medya karıştı

YORUM YAZ

  • SancakSancak5 sa önce
    15 temmuz hain darbe girişimini püsküŕtmüş milletiz nasıl oluyorda bu tip şerefsizleri asamıyoruz!?.Bu meclis bizimmi yoksa lut kavminin meclisimi!?!eylülüde diğerleri gibi unutacakmıyız, ben böyle bir veballe yaşamak istemiyorum.
  • Yunus 16Yunus 1610 sa önce
    TBMM NİN İLK GÜNDEMİ İDAM OLMALI. YAPMAZSANIZ ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAM OLSUN.
  • refikarefika9 sa önce
    Bir Anna olarak dünyaya çocuk getirip buyutecez ekten korkuyorum.gözün gibi bakıp büyüt sonradabir sapıga kurban gitsin
  • Salim koçdemirSalim koçdemir10 sa önce
    Her gün yüzlerce masum çocuk Arakan'da Filistin'de Doğu Türkistan'da ölüyor öldürülüyor da, biz neden bir sapığı öldüremiyoruz.İdam istiyorum.
  • Murat canMurat can10 sa önce
    Sıkıldım artık ya, kaç defa yazacağım çizecek..idam istiyorum
  • Ömer halis Ömer halis 6 sa önce
    80 MİLYON İDAM İSTİYOR SEÇİMDEN ÖNCE VAAT EDİLEN İDAM YASASI NEDEN GÜNDEME ALINMIYOR.AVRUPA İSTEMEDİĞİ İÇİN İDAM GETİRİLMİYOR AMAAVRUPA BİRLİĞİ HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYEYİ AVRUPA BİRLİĞİ'NE ALMAYACAK BOŞUNA BEKLİYORUZ
  • Sancar Sancar 10 sa önce
    İdam gelecek derler, soğuturlar kandırmaya devam. Fetöcülere meydanlarda idam gelecek diye, tek tip giydirilecek diye, vatandaşlıktan çıkacak diye, cinsel taciz idam hadım gelecek diye kandırdılar. Varmı ses...Bizde böyle konuşur dururuz.
  • ACEACE5 sa önce
    İdam edilsin diyoruz da nerde edilsin.?Ceza evinin kapalı avlusunda.Kim görecek, kim ibret alacak?İdam şehrin en kalabalık meydanında olmalı ki herkes ibret alsın. Günlerce orada asılı kalsın, ben blmeyene, g
  • Levent coskunLevent coskun10 sa önce
    Bahçeli den Allah razı olsun. O olmasa idamın adını anan siyasetçi yok.
  • Yusuf Yusuf 6 sa önce
    İdam şart
  • Ömer halis Ömer halis 7 sa önce
    AVRUPA BİRLİĞİ'NİN CANI CEHENNEME. İDAM İSTİYORUZ BİR AN ÖNCE İDAMIN GELMESİ GEREKAVRUPA İSTEMİYOR DİYE MASUM BEBEKLER ÇOCUKLAR KATLEDİLİYOR.HAİN KALLEŞ İKİ YÜZLÜ AVRUPA'YA HAYIR. BU ÜLKENİN VE BİZİM GELECEĞİMİZ İÇİNİDAMA EVET
  • Hy-hyHy-hy5 sa önce
    İdam gelmeyeceği kesin.Burada boşuna zırlamış oluruz.Devlet;devletliğini yapmadığını için bireylere cezalandırma ve kısas hakkı serbestisi tanımalı....
  • Murat ÖZDEMİRMurat ÖZDEMİR10 sa önce
    Allah'ın emrettiği sınırlar içinde idam mutlaka gelmeli
  • Engin demirEngin demir7 sa önce
    Şeriat kanunları uygulansın.
  • YükselYüksel6 sa önce
    idam
  • BdrBdr10 sa önce
    Yukarıdaki birkaç büyük baş insanınne zaman kendisine veya yakınlarına böylebir vahset uyulabirsa
  • Abdül Kadir KayaAbdül Kadir Kaya6 sa önce
    Böyle adamların idamını istemeyenler adam değildir. Bu ne sağ-sol meselesidir, nede din meselesidir ... küçücük bir yavruyu tecavüz edip öldürebilecek kadar bir canileşmiş birini idam etmek ne olursak olalım hepimizin insanlık görevidir
  • AhmetAhmet8 sa önce
    Sayin cumhurbaskanimiz baskanliktan once idam konusu bana gelirse ben geregini ustume duseni yaparim demis bu millete bir soz vermisti simdi Kendisi baskan ve yetki kendisinde sayin baskanim bu millet sozunu tuttu seni baskan yapti simdide lutfen bu milletin kanayan yarasina vermis oldugunuz sozunuzu tutunuz butun yetki sizin elinizdeyken bu alcaklarin yasamasina izin vermeyiniz idami getiriniz bizde sizi asirlar boyu yaad edelim
  • hüseyin hüseyin 10 sa önce
    idamı getirmezseniz ahirette sorumlu olursunuz
  • levent vurallevent vural10 sa önce
    Aga bu avrupa birliginin bizi alacagi yok birakin su inadi, hadi avrupanin her istedigini yapalim, bir tek idam kalsin engel olarak, onuda kaldiririz eger uyelige ters bir tek o yasa kalirsa Allah rizasi icin
  • BekirBekir5 sa önce
    %7 nin icindeyim idam gelmezse yine oyum mhp ye.....
  • Saçmalı YORUMSaçmalı YORUM8 sa önce
    Valla reis bizle dalga geçiyor. Önüme getirsinler imzalarım, diyor. Ya millet yetkiyi size vermiş. Kim getirecek ki siz imzalayasınız...
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