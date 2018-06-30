Meclis ne zaman harekete geçecek? Millet idam istiyor!

Küçük Eylül'ün cansız bedeninin bulunması kısa sürede Twitter gündeminin üst sıralarına tırmandı. Sosyal medyada pek çok vatandaş küçük Eylül'den gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Vatandaşlar katil zanlısı için idam istedi. #İdamİstiyoruz etiketi ise Türkiye gündeminde ilk sıralarda yerini aldı.

KÜÇÜK EYLÜL 8 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Dün devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, köyü karış karış arayarak Eylül'ü bulmaya çalıştı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı. 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı belirtilen ve ifadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. U. K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti.

VALİ ERCAN TOPACA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Vali Topaca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Eylül'ün sağlam bir şekilde bulunduğu haberini vermeyi çok isterdik. Maalesef yavrumuzun katledildiğini bildirmek durumundayız. Bir elektrik direğinin dibinde cesedini bulduk. Teknik çalışmalar sürüyor.

Şuan tutuklu bulunan kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bölgede görülmesi ve bir vatandaşımızın verdiği ifadeyle bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Arama köpeğinin verdiği işaretin ardından cesedin olduğu bölge belirlendi.

Olayla ilgili başka kişilerin bağlantısı var mı yok mu, bunlar araştırılıyor. Bunlar ilerleyen saatler ve günlerde yapılacak incelemelerde netleşecek. Tutuklu bulunan bu kişinin bu olayı yaptığına dair deliller mevcut. Ekiplerimizin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ben yavrumuza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yavrumuzun ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Umarım bu tür olayları tekrar yaşamayız.

Gözaltılarla ilgili soruya Topaca, "Şuan kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili başka birinin bağlantısı varsa, hepsi ortaya çıkacak." demişti.