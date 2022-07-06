Meclis ne zaman açılacak? Meclis’in tatili ne zaman bitecek?
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanların merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin sevindiren gelişmeyi duyurdu. Akbaşoğlu, Meclis açıldığında gündemimizde sözleşmeli personelin kadro haklarının ve EYT’li kesimlerin durumu ele alınması söz konusu olacak” dedi. Hem kadro bekleyen sözleşmeli kamu işçileri hem de EYT bekleyenler Meclis’in ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Peki Meclis ne zaman açılacak? Türkiye Büyük Millet Meclis’i çalışmaya ne zaman başlayacak? Meclis’in tatili ne zaman bitecek?
Kamuda çalışan sözleşmeli işçiler ile emeklilikte yaşa takılan EYT'liler Meclis'in yeni döneme ne zaman başlayacağını sorguluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimizde sözleşmeli personelin kadro haklarının ele alınması söz konusu olacak. Akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek" dedi. Peki Meclis ne zaman açılacak? Meclis ne zaman yeni döneme başlayacak?
Meclis ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi. Diğer yandan Meclis'in tatili süresince bazı komisyonların çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerge kabul edildi.