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Siyaset Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira
Siyaset

Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira

Yeniakit Publisher
2024-01-16 17:38:00 - 2024-01-16 18:20:28

Pençe-Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından artırılan terör operasyonları, DEM Parti'yi rahatsız etti. Operasyonlarda sivillerin öldürüldüğü yalanını tekrarlayan DEM Parti Eş Başkanı Oruç, harekatın durdurulması çağrısı yaptı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Hain saldırıdan sonra Suriye ve Irak'ta 50'den fazla hedef yok edildi, 77 terörist öldürüldü.

TSK'nın terör örgütüne yönelik başarılı operasyonları, DEM Parti'yi rahatsız etti.

DEM'den 'siviller vuruluyor' yalanı

TBMM'de Grup Toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "siviller vuruluyor" yalanını öne sürdü. Oruç ayrıca, operasyonların durdurulması çağrısı yaptı. Türkiye'nin terör operasyonlarına karşı PKK'lı teröristleri savunan Oruç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın yine asker ölümlerinin hemen akabinde Rojava bombalanmaya başladı. Siviller katlediliyor. Elektrik santralleri, gıda siloları, hastaneler vuruluyor. Sivillerin yaşam alanları vuruluyor. Bu kürsünün dili olsa da konuşsa. Biz her seferinde bunları dile getirdik. Sivillerden intikam almak hangi ahlaka sığar? Bizim yolumuz çözüm üretmenin ve 40 yıllık çatışmayı bitirmenin yoludur."
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