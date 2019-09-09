Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve ülke için hayırlı olmasını diledi09 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu belirtti.
18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladığını ifade eden Şentop, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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