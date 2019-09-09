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Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve ülke için hayırlı olmasını diledi

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu belirtti.

18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladığını ifade eden Şentop, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
  1. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı
  2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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