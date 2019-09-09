Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu belirtti.

18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladığını ifade eden Şentop, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.



