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Gündem Meclis Başkanı Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı!
Gündem

Meclis Başkanı Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 19:36:00 -
Meclis Başkanı Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı!

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için TBMM'yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "olağanüstü toplantı çağrısı"nda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim."

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