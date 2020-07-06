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Aktüel

Mecidiyeköy'de iş yerinde patlama

Yeniakit Publisher
2020-07-06 23:03:35 -
Mecidiyeköy'de iş yerinde patlama

İSTANBUL (AA) - Mecidiyeköy'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Kuştepe Şehit Ahmet Sokak'ta bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kırılan camların etrafa saçılmasıyla, iş yeri yakınında bulunan bir kişi ayağından hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinde duman tahliye çalışması yaptı.

Patlamanın, fişte unutulan ütüden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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