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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 19 Mayıs’a yetişemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce 19 Mayıs tarihinde açılacağı duyurulan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın açılışının sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanamamasından ötürü ertelendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:55:05 -
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 19 Mayıs’a yetişemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce 19 Mayıs tarihinde açılacağı duyurulan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın açılışının sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanamamasından ötürü ertelendiği açıklandı.


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın 19 Mayıs tarihinde açılacağını duyurmuştu. İBB’den gelen son dakika haberinde hattın açılışının 19 Mayıs tarihine yetişemeyeceği öğrenildi. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamayan hattın açılışı ileri bir tarihe ertelendi. Hattın açılışı için yeni bir tarih verilmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde toplanan İBB olağanüstü meclis toplantısında Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu için talep edilen dış borçlanma teklifi oy birliği ile kabul edilerek İBB’ye borçlanma yetkisi verilmişti.

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