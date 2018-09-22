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‘Meçhul askerin’ sırrı halen çözülemedi! Mezar açıldığında…

Tokat kent merkezinde bulunan 'meçhul asker' ibaresi yazılı mezar, gizemini halen koruyor.

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:28
‘Meçhul askerin’ sırrı halen çözülemedi! Mezar açıldığında…

Kent merkezinde Ali Paşa Camisi'nin 20 metre aşağısında yol kenarında bulunan ve 600 yılık olduğu değerlendirilen 'meçhul asker' mezarı gizemini koruyor.

Rivayete göre, 60 yıl önce Tokat Belediye Başkanlığı yapan Mesrur Gürgenç döneminde Sulu Sokak'ta yol çalışması yapılmak istendi.

Mezarın bulunduğu noktaya kadar iş makinesi ile yol çalışması yapıldı. Fakat, mezara gelindiğinde iddiaya göre, kepçenin tırnakları kırıldı. Müftülük tarafından açılan mezarda, asker kıyafetli ve kılıçlı bir kişinin cesedi bulundu. Bunun üzerine mezar tekrar kapatıldı ve olduğu gibi bırakıldı. 2010 yılında ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından hazırlanan mermer mezar taşına 'meçhul asker' ibaresi yazıldı.

'TOKAT ERENLER VE KAHRAMANLAR DİYARI'

Tokat'ın erenler ve kahramanlar diyarı olduğu belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tam şehrimizin ortasında bulunan mezar, dualı bir insanın yattığı mezar. Biz ismini bilmediğimiz için 'meçhul asker' mezarı diyoruz. Ecdadımızın yaptığı Ali Paşa Camisi yanında, şehrin tam merkezi yanındaki bir noktada. Buranın hikayesi çok ilginçtir. Meçhul askerin tam 600 yıldır burada yattığını biliyoruz. Kendisinin de kim olduğuna dair değişik rivayetler var. Örneğin Gıj Gıj Baba'nın, Behzat-ı Veli Hazretleri'nin kardeşi olduğunu söyleyenler var. Çok önemli bir şahsiyet olduğunu bizler biliyoruz. Her geçtiğimizde burada dua ediyoruz" dedi.

'KEPÇENİN UCUNDAKİ TIRNAKLAR KIRILMIŞ'

Bölgede, meçhul asker mezarının bulunduğu çalışmaları anlatan Başkan Eyüp Eroğlu şöyle konuştu:

"60 sene önce o dönemki yetkililerimiz bir çalışma başlatmışlar. Bu mezarın olduğu yere kadar gelinmiş. Mezarın olduğu yere kadar dozer ve kepçe çalışmasını devam ettirmiş. Lakin mezara geldiği andan itibaren kepçenin çalışamadığı, hatta burayla ilgili çalışma başlatıldığı zaman da o kepçenin ucundaki tırnakların kırılmaya başladığını gözlemlemişler. Tabiri caizse burada yatan meçhul asker, mezarının kaldırılmasına izin vermemiş. Ardından konu müftülüğe iletilmiş, mezar taşınabilir mi diye. Müftülük kabrin açılmasına yönelik bir çalışma yapmış. Mezar açıldığında asker kıyafetiyle yatan birisini ve yanında kılıcı olduğunu görmüşler. Ve hemen mezarı kapatmışlar. O gün bugündür hem bizim çevremizde hem de halkımızda bu zat meçhul asker diye bilinmekte. Bu önemli mezarı şehrimizin veli, ulu ve dualı bir insanının mezarı olarak görüyoruz."

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 14:28
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  4. Ali Paşa Camisi
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