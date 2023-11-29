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Gündem Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın! İstanbul’da hayat durma noktasına geldi! O görüntüler kemareya yansıdı!
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Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın! İstanbul’da hayat durma noktasına geldi! O görüntüler kemareya yansıdı!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 18:57:00 -

İstanbul’da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü.

İstanbul’da sağanak yağış ve fırtına etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı. İBB’nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü. Trafiğin durma noktasına geldiği anlar ise kameraya yansıdı.

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