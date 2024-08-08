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Eğitim MEB’ten yeni karar! Artık sınıf şubeleri böyle belirlenecek
Eğitim

MEB’ten yeni karar! Artık sınıf şubeleri böyle belirlenecek

Yeniakit Publisher
2024-08-08 20:28:00 -
MEB’ten yeni karar! Artık sınıf şubeleri böyle belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 1'inci ve 5'inci sınıf şubeleri, e-Okul sisteminden otomatik belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1'inci sınıf şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile ortaokul 5'inci sınıf şubelerinin, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; MEB, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderdi. Yazıda, ilkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin 'Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1'inci Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5'inci Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge' hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1'inci sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8'inci maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarıldı. Yazıda, Yönerge'nin 'Kura İşleminden Önce Yapılacak İş ve İşlemler' başlıklı 7'nci maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi. Ayrıca yönetmelik ve yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek, yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

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