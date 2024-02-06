  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB'ten öğretmenlere müjde
Eğitim

MEB'ten öğretmenlere müjde

Yeniakit Publisher
2024-02-06 18:55:00 -
MEB'ten öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerine müjde verdi.

Son dönemde özel okul fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu durum tepkilere yol açarken özel okullarda öğretmenlere ödenen rakamların düşük olması dikkatleri çekti.

Özel okulların öğretmenlere verdikleri ücretler karşısında özel okul öğretmenlerin seslerimi duyurmaya çalışırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okul öğretmenlerine müjde geldi. 

Bakan Yusuf Tekin, öğretmeni kamuda ve özelde statüde eşitleyen bir düzenlemeye gidileceğini, bu konuda düzenlemenin Nisan ayında bir kanun teklifi ile Meclise sunulacağını söyledi.

Özel sektör öğretmenleri sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 Kaynak: mebhocam.com.tr
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tamamen çevre dostu! Bakın üniversite öğrencileri ne geliştirdi
Tamamen çevre dostu! Bakın üniversite öğrencileri ne geliştirdi

Eğitim

Tamamen çevre dostu! Bakın üniversite öğrencileri ne geliştirdi

Ve tatil bitti! İlk ders zili çalıyor
Ve tatil bitti! İlk ders zili çalıyor

Eğitim

Ve tatil bitti! İlk ders zili çalıyor

Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

Eğitim

Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23