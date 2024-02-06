MEB'ten öğretmenlere müjde

Son dönemde özel okul fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu durum tepkilere yol açarken özel okullarda öğretmenlere ödenen rakamların düşük olması dikkatleri çekti.

Özel okulların öğretmenlere verdikleri ücretler karşısında özel okul öğretmenlerin seslerimi duyurmaya çalışırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okul öğretmenlerine müjde geldi.

Bakan Yusuf Tekin, öğretmeni kamuda ve özelde statüde eşitleyen bir düzenlemeye gidileceğini, bu konuda düzenlemenin Nisan ayında bir kanun teklifi ile Meclise sunulacağını söyledi.

Özel sektör öğretmenleri sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kaynak: mebhocam.com.tr

ÖNE ÇIKAN VİDEO