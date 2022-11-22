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Eğitim MEB'ten öğretmen çocuklarına müjde! Kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı geldi
Eğitim

MEB'ten öğretmen çocuklarına müjde! Kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tayin durumunda öğretmen çocuklarının yaşadığı nakil sorunuyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 14:19:00 -
MEB'ten öğretmen çocuklarına müjde! Kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemede öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri konusunda değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık” dedi.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemeye göre, görev yeri değişikliği yapan öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarının liselere nakil ve geçişlerinde gideceği okulda boş kontenjan kriteri aranmayacak. 15 Kasım 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe dair detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Görev yeri değişen öğretmenlerimiz, lise çağındaki çocuklarının nakil işlemlerindeki kontenjan sınırı nedeniyle kendi merkezi sınav puanlarının daha altında ya da kayıt alanlarının uzağında okullara gitmek durumunda kaldığına yönelik sorunları bize ilettiler. Biz de tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntılarını gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık. Buradaki kriterimiz, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda öğrencinin taban puanı, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullarda ise yerleştirme dengesinin sağlanması olacak” dedi.

Görev yeri değişen öğretmenlerin çocukları, ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan nakil yapabilecek.

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