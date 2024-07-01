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MEB'ten açıklama geldi! İşte, çocuğunuzun gideceği okul

Yeniakit Publisher
2024-07-01 16:43:00 -
MEB'ten açıklama geldi! İşte, çocuğunuzun gideceği okul

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerinin kayıtlarının yapıldığı okulları duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
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