MEB’le değil Fransızlarla saf tuttular! Türkiye’deki mandacı zihniyet hortladı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, Türkiye’de eğitim veren Fransız okullarında din dersi verilmesi ve Türk öğretmenlerin görev yapması konusunda bazı girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Bakanlığın, Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarında Türkiyeli öğretmenler tarafından din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmesine ilişkin girişimleri, Türkiye’deki mandacı zihniyeti derinden rahatsız etti.

FRANSA İLE KOL KOLA GİRDİLER!

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, MEB’in kendilerine sunduğu anlaşmanın imzalanmaması halinde okullarına Türkiyeli öğrenci alınamayacağını açıklaması sonrası, başını Sözcü, Oda TV ve Birgün’ün çektiği mandacı zihniyetin medya ayağı Fransa tarafında saf tuttu.



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Türkiye topraklarında, Fransızların borusunun ötmesinden medet uman mandacı zihniyetin medya ayağı, konuya ilişkin yaptığı haberlerle Türkiye’ye karşı karalamalarda bulundu. Marksist ve ateist Birgün Gazetesi, “Fransız okullarına gerici dayatma” başlığıyla konuyu aktarırken, Karanlık Oda TV, “Okul krizi büyüyor: Fransız okullarına Türk öğrenci alınmayacak” dedi. Mustafa Kemal’in izinde olduğunu iddia eden Kemalist Sözcü ise, “MEB, Fransız okullarına nota verdi. Millî Eğitim Bakanlığı ile Fransa Büyükelçiliği arasında Türkiye’de eğitim veren Fransız okulları konusunda yaşanan anlaşmazlık krize dönüştü.” diyerek, uzun süre patronu Burak Akbay’ın kaçak olarak yaşadığı Fransa’ya söz dokundurmaktan çekindi.