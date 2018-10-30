0553 313 94 23
impression

MEB'in sitesinde yayınlandı! Ücretli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı.

30 Ekim 2018 Salı 17:06
MEB'in sitesinde yayınlandı! Ücretli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi.

Sonuçlara, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:06
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. ücretli öğretmen
  3. Ücretli öğretmen atama sonuçları
  4. Atama sonuçları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel ilaç ele geçirildi
    1. Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel..
    2. HDP'li isim hakkında zorla getirilme..
    3. Suudi başsavcıya soruldu: Ceset nerede?
    4. İshal bir türlü geçmiyorsa...
    5. Hollandalı gazeteciden flaş iddia: Ali..
    6. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    7. F.Bahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk..
    8. MHP'li isimden CHP'ye sert sözler!
    9. Fındık alımları 1 Kasım'da başlıyor
    10. Çarşıda pazarda hilenin bini bin para!..
    11. Hukuk mezunları yeterlilik sınavında..
    12. Bölge ateş çemberi! 'ABD'yi vururuz'
    13. Keşke sağ olaydı da evde bir ses bir..
    14. MEB'in sitesinde yayınlandı! Ücretli..
    15. Esed istedi, görüşmeler başladı!..
    16. FETÖ'nün izdivaç sorumlusu yakalandı
    17. Aranan 18 kişi yakalandı!
    18. Dolar düşüyor! Kritik seviyenin altına..
    19. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    20. Ahmet Amca’yı rahmetle andık
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?