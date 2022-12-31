MEBİM üçüncü kez ‘En İyi İletişim Merkezi’ oldu

“2022 Yılı Contact Center World (CCW) Dünya Finalleri”nin 17’ncisi, Dünya Çağrı Merkezi (Contact Center World) tarafından Malta’da gerçekleştirildi.

MEBİM, 80 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının yer aldığı yarışmada, geçen yıllarda üç defa üst üste dünya çapında birincilik ödülü aldığı ve dünyanın en iyi iletişim merkezi seçildiği için bu yıl “World Class” ödülüne de layık görüldü.

2012’den itibaren 25 milyon kişiye hizmet verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEBİM’in, Mart 2012’de Van Erçiş’te hizmete açıldığını, kurulduğu günden bugüne yedi gün yirmi dört saat esasıyla çalışarak hizmet verdiğini belirtti.

MEBİM’in çalışanlarını ve emeği geçenleri tebrik eden Özer, şunları kaydetti: “MEBİM, 2012’den bu yana 24 milyon 790 bin vatandaşımıza hizmet verdi. Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet veren, sorularını yanıtlayan ve sorunlarının çözümüne aracı olan MEBİM, bu bağlamda eğitimde fırsat eşitliğini sağlama noktasında da önemli bir işlevi yerine getiriyor. MEBİM’e gelen başvuruların yüzde 79’u bilgi edinme, yüzde 6’sı talep, yüzde 4’ü görüş-öneri, yüzde 9’u uygulama desteği ve yüzde 2’si de idari konular arasında yer alıyor. Buraya ulaşan her türlü problem, görüş, öneri ve talep ilgili birimlere, illere, ilçelere, okullara iletilerek vatandaşlarımızın bilgi edinmeleri sağlanıyor; sorunların çözümü noktasında her türlü adım en hızlı şekilde atılıyor.”