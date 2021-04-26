MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." denildi.