MEB'den yeni karar! Her öğretmene verilecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Samsun ziyaretinde MEB'in yeni kararını açıkladı.
Bakan Tekin, mülakatların kul hakkı yenmeden objektif bir şekilde gerçekleştirilmesini oldukça önemsediklerini belirterek mülakatların kamera sistemi ile kayıt altında yapılacağını söyledi.
Bununla beraber mülakatlara 14 haftalık bir konu sınırlaması getirileceğini de duyurdu.
Her bir öğretmen adayı için mülakata girişlerinde bir kod kullanılacağını belirten Bakan Yusuf Tekin, adayların haklarının korunması ve mülakatın adil bir şekilde yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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