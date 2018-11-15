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MEB'den 'Yavuz Bingöl' iddiasına yalanlama!

Muhalif medyanın ortaya attığı, "MEB okullara dağıtılmak için Yavuz Bingöl'den 84 bin 290 bağlama satın alacak" iddiasına, Milli Eğitim Bakanlığından yalanlama geldi.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:16
MEB'den 'Yavuz Bingöl' iddiasına yalanlama!

Başta BirGün olmak üzere, muhalif medyanın gündeme getirdi iddia, dün çok tartışılmıştı. İddiaya göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki Sanat Hayattır Derneği'nin yapacağı, 84 bin 290 bağlamayı sayın alacak ve okullara dağıtacaktı. O iddialara, MEB'den açıklama geldi. 

MEB'in kendi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında Bakanlığımızın, Yavuz Bingöl Sanat Merkezinden Bağlama ve Piyona satın alacağı şeklinde çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 

Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması ve okullardaki müzik faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesine katkıda bulunmak amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi (YBSM) bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında “Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası” İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.

Satın alınması söz konusu değil

Bu bağlamda Yavuz Bingöl’den ya da herhangi başka bir şahıs/kurumdan enstrüman satın alınması söz konusu olmayıp protokol gereği enstrümanlar Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği tarafından temin edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:16
  1. MEB
  2. Yavuz Bingöl
  3. Bağlama
  4. Birgün

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah11 dk önce
    Yalan deyip "protokol gereği enstrümanlar Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği tarafından temin edilecektir." diye açıklama yapılır mı?
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