MEB’den özel çocuklara ulusal eğitim plânı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla Bakanlık olarak 2022-2026 yıllarında uygulanmak üzere, “Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı” hazırladıklarını bildirdi. Özer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her çocuğun eğitime eşit erişim hakkı olduğunu ve bu kapsamda fırsat eşitliğini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

2022-2026 yıllarında uygulanacak

Özel öğrenciler için 34 pansiyonlu özel eğitim okulunun hizmet verdiğine işaret eden Özer, “Özel çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak amacıyla Bakanlık olarak bir ilki daha gerçekleştirdik ve 2022-2026 yıllarında uygulanmak üzere ‘Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı’ hazırladık.” bilgisini verdi.

Özer, konu hakkında paydaşlarla işbirliği gerçekleştirerek durum tespiti için saha araştırması yapıldığını, öğrenci, aileler, öğretmen ve okul yöneticileriyle anketler düzenlendiğini ve bu kapsamda Bakanlık bünyesinde bir komisyon kurduklarını aktardı.

Bakan Özer, tüm çalışmalar sonrası hazırlanan, Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı’nın bu alanda bir ilk olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

“Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim süreçlerini desteklemek, hayata uyumlarını güçlendirmek ve velilerin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafifletmek amacıyla ilk kez kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması için kapsamlı bir yol haritası sunan eylem planı hazırladık. Plan ile ulusal düzeyde uygulamalarda işbirliğini artırarak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilere yönelik hizmetlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Eylem planı ile ülke genelinde bu alanda iyi uygulama örneklerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına yönelik mesleki donanımlarının artırılması ve ailelerin desteklenmesi yoluyla sunulan eğitim hizmetlerimizi de geliştireceğiz.” Özer, eylem planının “meb.gov.tr” adresinden erişime açıldığını duyurdu.