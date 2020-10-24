MEB’den öğrencilere tam 60 bin tablet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünyada 3 televizyon kanalı kurarak salgın döneminde eğitim hizmeti verebilen 3-4 ülkeden birisi olduğunu vurguladı. Bunun ötesinde EBA altyapısında 2 milyon canlı ders verebilme kapasiteleri bulunduğunu belirten Selçuk, “Bildiğiniz gibi, EBA dünyada eğitim öğretimle ilgili tüm siteler içerisinde bu hafta dünyada birinci oldu” dedi.



Uzaktan eğitim sadece salgında olmayacak



İster uzaktan eğitim olsun, ister yüz yüze eğitim olsun, normal eğitim döneminde de uzaktan eğitimin altyapısını kullanmaya devam edeceklerini aktaran Selçuk, bununla ilgili büyük bir çalışmanın sürdürüldüğünü belirterek, uzaktan eğitimi sadece salgın döneminin geçici bir tedbiri olarak görmediklerine dikkati çekti. Giresun’da öğrenci ve öğretmenlerle beraber olduklarını anlatan Selçuk, “Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. 500 bin tableti de tedarik sürecinin aşamalarını dikkate alarak peyderpey devam ettireceğiz” diye konuştu. Bakan Selçuk, “Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?” sorusuna ise “Bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok” cevabını verdi.