MEB’den mesleki eğitimde yeni düzenleme! İş güvenliği sağlayamayan işletmeye stajyer yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) kurulan mesleki eğitim merkezlerindeki (MESEM) çocuk ölümleri gündemdeki yerini koruyor... Son 5 ayda 8 çocuğun vefatı üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla “mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği”ne ilişkin 81 ile yazı gönderildi. Yazıda şartları uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilerek öğrenci gönderilmemesi istendi.

Bakanlığın yazısında, işletmelerdeki mesleki eğitim sürecine ilişkin, “2024 yılına mahsus olmak üzere şubat ve mart aylarında, sonraki yıllarda ise çalışma takvimi esas alınarak ağustos ayı sonuna kadar yapılacak ilgili tüm toplantılarda iş sağlığı ve güvenliği konuları gündeme alınacaktır” ifadesine yer verilerek, bu konudaki denetimlerin artırılması istendi.

Farkındalıkların artırılması hedefi

Yazıda ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer tüm tarafların desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların artırılması ve bu konuda yapılacak çalışmalara yüksek hassasiyet gösterilmesi gerektiği de vurgulandı.

Mesleki Eğitim Kanunu’nun “denetleme ve ceza” hükümlerini düzenleyen madde doğrultusunda, işletmelerde verilen mesleki eğitim süreçleri; müfredata ve ilgili mevzuata uygunluk açısından oda veya birlik temsilcilerinin katılımıyla bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince denetlenecek.

Vali başkanlığında, acil toplantılar yapılacak

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu, “iş sağlığı ve güvenliği acil gündemi” ile valinin başkanlığında ve ilgili tüm tarafların eksiksiz katılımıyla 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar toplanacak.

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İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alması ve valilikçe takibinin yapılması sağlanacak.

İşletmelerin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerle ilgili raporlarını, 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna teslim etmesi, sonraki yıllarda ise bu işlemlerin ağustos ayı sonuna kadar tamamlaması gerekecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 2024 yılı mart ayında, sonraki yıllarda ise ağustos ayında yapılacak toplantılara, sektör ve işletme temsilcileri katılacak.

Şartlarını düzeltmeyen öğrenci alamayacak

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki komisyonların mesleki eğitim ve staj yapılması uygun gördüğü işletmeler, yükümlülüklerini ilgili kanunlara göre yerine getirmesi yönüyle bu ay içerisinde yeniden değerlendirilecek. Uygun görülmeyen işletmelerle ilgili olarak sözleşmelerin feshine ilişkin görüşler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bildirilecek.

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapılması uygun görülmeyen işletmelere şartlarını iyileştirmediği sürece öğrenci yerleştirilmeyecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işletme belirleme komisyonunca mesleki eğitim ve staj yapılması uygun görülmeyen işletmelerle sözleşmelerin feshine ilişkin iş ve işlemler yapılacak, işletmelere şartlarını iyileştirmediği sürece öğrenci yerleştirilmeyecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere tüm sınıf seviyelerinde bu ay içerisinde, diğer yıllarda ise her ders yılının başında en az 8 saat olmak üzere, “mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği” eğitimi verilecek.