MEB’den istihdam ve dijitalleşme hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurslarının piyasa talepleri dikkate alınarak, “istihdam” merkezli revize edileceğini bildirdi. Bakan Özer, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren, ayda 1 milyon kişinin yararlandığı 1000 halk eğitimi merkezine yönelik üç yeni hedef açıkladı.

Bu hedeflerden ilkinin merkezlerdeki kurslarla ilgili olduğunu aktaran Özer, “Birinci hedefimiz; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde 3 bin 500’ün üzerinde kurs var. 2022’nin sonuna kadar bu kursların tamamını güncelleyeceğiz. Akademisyenler, uzmanlar ve iş gücü piyasasının özellikle taleplerini dikkate alarak istihdamı önceleyecek şekilde güncelleyeceğiz” ifadesini kullandı.

Bakan Özer, diğer hedeflere yönelik de şu bilgileri paylaştı: “İkinci hedefimiz; tüm kursları dijital platforma aktaracağız. Kısaltması ‘HEMBA’ olan ‘Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı’ ile 2022’nin sonuna kadar tüm eğitim içeriklerini dijital platformda buluşturacağız.

Üçüncü hedef; artık halk eğitimde uluslararası bir boyuta ulaşıyoruz. Yani HEMBA ile dijital platforma aktardığımız tüm kurslarımızı, Balkanlar merkez olmak üzere kıta Avrupası’ndaki tüm vatandaşlarımızın kullanımına ve sertifikasyonuna açacağız. Dolayısıyla sadece Türkiye’deki vatandaşlarımızın değil, kıta Avrupası’ndaki vatandaşlarımızın da kişisel gelişimleriyle ilgili çok önemli bir enstrümanı, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla hizmete sunmuş olacağız.”

Özer, Fransa’da OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılacak

Bu arada; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gidecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özer, 7-8 Aralık’ta Paris’te 38 OECD üyesi, 6 aday ülke ve üye olmayan 4 ülkenin (Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika) eğitim bakanları ve davetli bulunan UNESCO, Avrupa Konseyi gibi çeşitli uluslararası örgütlerin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak. Bakan Özer, programın ilk gününde beraberindeki heyetle Üst Düzey Politika Forumu’na iştirak edecek. Forumda ana teması “Toplumları Yeniden İnşa Etmede Eğitimin Rolü” olan oturum düzenlenecek.

“Eğitim: Geleceğe Yatırım Yapmak” ve “Eğitim Yoluyla Demokratik Toplumlar İnşa Etmek” konulu birinci ve ikinci oturumlarda panelistlerin sunumlarının ardından bakanlar düzeyinde interaktif tartışmalar gerçekleştirilecek.

Bakan Özer, ikili görüşmeler yapacak

Oturumlardan sonra OECD ülkelerinin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak Özer, ilk günün son programında ise “Eşitlik ve Kapsayıcılık İçin Eğitim Ortaklıklarını Tekrar Tasarlama” temalı resmi akşam yemeğine katılacak. Özer, programın ikinci gününde ana teması “Eğitim Yoluyla Eşit ve Kapsayıcı Bir Toplumu Yeniden İnşa Etmek” olan OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na iştirak edecek. Eğitim Bakanları Toplantısı Genel Kurul açılış oturumunda “Eşitlikçi ve Dirençli Eğitim Sistemlerinin Kapsayıcı ve Eşitlikçi Toplumların Temelini İnşa Etmesini Sağlamak” teması ele alınacak.