MEB’den flaş ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması: Hangi sınıflar kapalı olacak!

Milli Eğitim Bakanlığı,ara tatilin bitmesi ve yarın itibariyle yeniden okulların açılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Salgınla mücadele kapsamında öğretmenlerin yüzde 93’ünün iki doz aşılarıını olduklarını hatırlatan MEB, “850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.” dedi.