MEB'den ders kitapları için yeni adım!

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik yeniden düzenlenen usul ve esaslar, 14 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Mevzuat düzenlemesinin ardından taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı yapılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinde görev alan panelistlerde aranan niteliklerdeki düzenlemeleri hayata geçiren Millî Eğitim Bakanlığı, inceleme ücretlerinde de iyileştirmeler yaptı.

Yeni sistem başvuruları alınmaya başladı

Ders kitapları inceleme sistemini de yenileyen Milli Eğitim Bakanlığı, panelistlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri için yeni bir sistemi de hayata geçirdi. MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce altyapısı hazırlanan sistemle artık ders kitaplarının incelenmesi için gerekli panel süreci, yüz yüzenin yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yürütülebilecek. Çevrim içi panel sistemi, Türkiye'deki tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Panelist adayları, "kitapinceleme.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adayları için MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yüz yüze veya çevrim içi ortamlarda eğitimler de düzenlenecek. Kitap inceleme sistemine erişimi olan tüm öğretmen ve akademisyenler, bu eğitimlere 7/24 katılabilecek.

Dijital eğitim içerikleri ders kitaplarına uyarlanacak

Sistem sayesinde, tüm illerde farklı alanlarda uzman panelistlerin çevrim içi ortamlarda da bir araya gelerek ders kitaplarını inceleyip değerlendirmesi sağlanacak. Sistemin devreye girmesiyle ders kitaplarının incelenmesinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde edilecek. Daha önce aylarca süren, güncel verilerin ve bilgilerin ders kitaplarına aktarımı ve böylece nitelikli yayınların oluşturulması için gereken süre, yeni sistemle kısalacak. Dijital eğitim içerikleri, ders kitaplarına uyarlanacak. Bunun yanında Bakanlığın yeni yönetmeliğinde de yer verdiği şekliyle çevrim içi ve yüz yüze panel süreçlerinde, dijital eğitim içeriklerinin ders kitaplarına uyarlanmasının sağlanmasına yönelik de çalışmalar yapılacak.