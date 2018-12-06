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MEB'den "andımız" açıklaması

MEB, Danıştay'ın skandal kararının ardından temyize götürdüğü öğrenci andıyla ilgili açıklama yaptı.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:50
MEB'den "andımız" açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "öğrenci andı davası" ile ilgili temyiz sürecinin uzatılmaya başlandığı ve il müdürlüklerine bu konuda genelge gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan "andımız için skandal talimat" başlıklı haberde yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Bakanlığın, "öğrenci andı davası" ile ilgili "temyiz sürecini uzatmaya başladığı" ve il müdürlüklerine "öğrenci andı" konusunda genelge gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bakanlığımız, Danıştaya ilgili 'ek beyanı' sunmuş olup, il müdürlüklerine ise iddia edildiği gibi bir genelge göndermemiştir. Ayrıca, Bakanlığımızın yargı sürecini uzatma veya kısaltmaya dönük bir dahli söz konusu olamaz. Bu süreci belirleyen tamamen bağımsız yargıdır."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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