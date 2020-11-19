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Eğitim MEB'den 81 ile yeni genelge!
Eğitim

MEB'den 81 ile yeni genelge!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konusunda genelge gönderildi. Genelgede "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:27:00 - 2020-11-19 18:09:33
MEB'den 81 ile yeni genelge!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen genelgede, 4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir sınavın yapılmayacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konulu genelge gönderilerek, uzaktan eğitim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylar iletildi. Genelgede, tüm ülkelerde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar gereği, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım ile 4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.

Genelgede, sınavlar konusuna da açıklık getirilirken, "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların, ilgi ve yazılarda belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak 04 Ocak 2021 tarihinden sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilerek ayrıca duyurulacaktır" denildi.

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