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Eğitim MEB’den 6 ildeki 30 okula ‘İsminizi Türkçe yapın’ uyarısı
Eğitim

MEB’den 6 ildeki 30 okula ‘İsminizi Türkçe yapın’ uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-08-22 16:11:00 -
MEB’den 6 ildeki 30 okula ‘İsminizi Türkçe yapın’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden 6 ilin valiliğine gönderilen "Türk Okulları" konulu yazıda "Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez" denildi.

Bakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir" uyarısında bulundu.

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