MEBBİS BİLSEM öğretmen atama sonuçları! 2021 BİLSEM sınav sonuçları MEB

MEB BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı. BİLSEM öğretmen atama sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede yani 13 Temmuz'dan itibaren tamamlanacak. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecek.

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Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacak. İtirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde sonuçlandırılarak il millî eğitim müdürlüğü tarafından ilan edilecek. Başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilecek. Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile doğrudan veya il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtiraz sonuçları başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile bildirilecek.