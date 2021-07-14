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Eğitim MEBBİS BİLSEM öğretmen atama sonuçları! 2021 BİLSEM sınav sonuçları MEB
Eğitim

MEBBİS BİLSEM öğretmen atama sonuçları! 2021 BİLSEM sınav sonuçları MEB

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) bünyesinde görev yapmak için başvurusu alınan BİLSEM öğretmen atama sonuçları merak ediliyordu. MEB MEBBİS üzerinden BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Peki MEB BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:03:00 -
MEBBİS BİLSEM öğretmen atama sonuçları! 2021 BİLSEM sınav sonuçları MEB

MEB BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı. BİLSEM öğretmen atama sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede yani 13 Temmuz'dan itibaren tamamlanacak. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecek.

MEBBİS Kullanıcı Hesabınız ile Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayın

e- Devlet Kullanıcı Hesabınız İle Sonucunuzu Öğrenmek İçin Tıklayın

 Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacak. İtirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde sonuçlandırılarak il millî eğitim müdürlüğü tarafından ilan edilecek.  Başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilecek. Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile doğrudan veya il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtiraz sonuçları başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile bildirilecek.

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