MEB YKS deneme sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatacak. Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavların 2 oturum halinde yapılması düşünülüyor. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek. Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

İlki 30 Mayıs

İkincisi 6 Haziran

Üçüncüsü 13 Haziran

Dördüncüsü 20 Haziran'da yapılacak.

Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, "ogmmateryal.eba.gov.tr" ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "https://ogm.meb.gov.tr/" adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak.