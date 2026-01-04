  • İSTANBUL
Eğitim MEB ve TRT’den ortak çalışma: "Haberimiz Olsun" başlıyor
Eğitim

MEB ve TRT'den ortak çalışma: "Haberimiz Olsun" başlıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MEB ve TRT'den ortak çalışma: "Haberimiz Olsun" başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteninin yarın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT EBA'da yayımlanmaya başlayacağını duyurdu.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteni yarın yayımlanmaya başlıyor.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteninin eğitimdeki güncel gelişmeleri, güvenilir ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla buluşturacağını belirtti.

"Gündemi ve eğitim dünyasını öğrencilerimizin gözünden izlemek için Haberimiz Olsun'da buluşalım." ifadesini kullanan Tekin, haber bülteninin yarın EBA'da saat 07.00'den, TRT EBA'da ise saat 11.15'ten itibaren yayın hayatına başlayacağını kaydetti.

