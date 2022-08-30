Okulların açılması için geri sayım başladı. İş arayan pek çok kişi 'MEB temizlik personeli alımı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

MEB temizlik personeli alımı başvuru tarihi | Hangi okullara temizlik personeli alınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 60 bin temizlik personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında açıklama da bulundu. Bakan Özer, " Okullarımızdaki en büyük sıkıntı temizlik elemanlarıyla ilgili. İlk kez 5 Eylül’de okullar açılmadan önce 60 bin vatandaşımız okulların temizliğine yardım etmek için okullarımızda hazır olacak. Genelde ekim aylarında kısmi olarak 20-30 bin ile başlayan sayı ilk kez 60 bin ve Eğitim Uyum Haftası’nda sisteme girmiş olacak. Tüm imkanlarımızla birlikte öğrencilerimizin çok daha iyi ortamlarda eğitim alabilmeleri, öğretmenlerimizin çok daha sağlıklı bir şekilde eğitime katkı sunabilmeleri ve okul yöneticilerimizin dimdik durarak, devleti arkasında hissederek her türlü imkanla süreçleri çok daha başarılı bir şekilde koordine edebileceği eğitim sistemini daha güçlendirmeyle ilgili bu adımlarımız her geçen gün artarak devam edecek” dedi.

Henüz Milli Eğitim Bakanlığı destek personel alımına ilişkin ilanı yayımlamadı. Merakla beklenen ilanın eylül ayı itibariyle yayımlanması ve başvuruların İŞKUR üzerinden alınması bekleniyor. İlanla ilgili detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

MEB temizlik personeli alımı başvuru şartları:

Güncel ilan henüz yayımlanmadı. Ancak daha önceki alımlarda aranan şartla şöyleydi:

En az lise mezunu

18 yaşını tamamlamış, 40 yaşının geçmemiş olan bireyler,

Sağlık sorunlarının olmaması

Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmalı