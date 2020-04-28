Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim uzaktan devam ediyor. Öğrenciler TRT EBA TV ve online olarak derslere katılım sağlayabiliyor. Ayrıca 9. ,10. , 11. ve 12 sınıf öğrencileri için soru destek paketleri bulunuyor. Lise öğrencilerine yönelik Soru Destek Paketi’nin ikincisi yayınlandı. Öğrenciler, “MEB telafi soru destek paketine nasıl girilir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketi, 9 Nisan'da yayımlanmıştı. 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1.240'a ulaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri desteği sürekli artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında “Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacak” dedi.

MEB telafi soru destek paketine nasıl girilir? MEB tekrar testleri

Öğrenciler soru destek paketine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. “odsgm.meb.gov.tr” adresinden sorulara ulaşabilirsiniz.

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