MEB telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Virüs sürecinde kapanan okullar nedeniyle eğitim EBA TV üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Okulların bu dönem içerisinde tekrar açılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu gelişmeler üzerine telafi eğitimi hakkında da detaylar belli oldu. Özel okullar, isterlerse 15 Ağustos tarihinden itibaren telafi eğitimine başlayabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yarın açıklayacağı özel okullarda 15 Ağustos’ta başlayacak olan telafi eğitiminin ayrıntıları netleşti. Buna göre;

*Özel okullar, isterlerse 15 Ağustos tarihinden itibaren telafi eğitimine başlayabilecek.

*Telafi eğitimine 15 Ağustos’ta başlamak gibi bir zorunluluk yok.

*Özel okulların 3 hafta yapması zorunlu olan telafi eğitimi, istenirse hafta sonu da (Cumartesi günü) yapılabilecek.

*Yaz tatili boyunca isteyen özel okul bir telafi eğitimi yapmak zorunda olmayacak.

Telafi eğitimi zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayında telafi eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Velilerin istememesi durumunda öğrenciler telafi eğitimlerine katılmayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, şöyle konuştu:

"Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız. Bizden beklenen şey, çocukların ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamak, ek tedbirler almak isteyen velilerimiz için birtakım ortamlar sağlamaktır. Mesela destekleme yetiştirme kursları da hazırlıyoruz. Okul saatlerinin dışında da çocuklarımız eğer fazladan telafi ya da destek isterlerse bu tür çalışmalarımız da zorunlu olmayan şekilde, destekleme ve yetiştirme kurslarımız da olacak. Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."