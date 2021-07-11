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Eğitim MEB tarihleri açıkladı! İşte sözleşmeli öğretmen...
Eğitim

MEB tarihleri açıkladı! İşte sözleşmeli öğretmen...

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya başladı. Milli eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda mülakatını bitiren öğretmen adayları atama tercihlerine odaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 13:51:00 -
MEB tarihleri açıkladı! İşte sözleşmeli öğretmen...

Mart ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik atamaları süreci sözlü sınavın ardından tercihlerin alınması ile devam edilecek.

Geçtiğimiz haftalarda başlanan sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakatları sona ermesinin ve sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi.

Yazılı ve sözlü sınav süreçlerini tamamlayana adaylar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvim merak konusu olmuştu.

Merakla beklenen tercih takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayılandı.

Bu kapsamda atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların ise 8 Eylül tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.

Öte yandan gerçekleştirilen sözlü sınava itirazlar ise takvime göre 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacağı bildirildi.

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