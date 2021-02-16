MEB şubat ayında tablet dağıtacak mı? MEB tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği müjdeli haberin ardından tabletler için başvuru formunun olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk şubat ayında 100 bin yeni tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağını duyurdu.

MEB şubat ayında tablet dağıtacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 29 Ocak tarihinde tablet dağıtımının gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacaklarını belirten Bakan Selçuk konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrenciye ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Ocak ayı bitmeden söz verilen 500 bin tabletin dağıtımını tamamladıklarını belirten Bakan Selçuk yeni hedefin, şubat ayında 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak olduğunu söyledi. Bakan Selçuk son olarak “Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.

MEB tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını belirtti. Tablet dağıtımları, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde gerçekleştirilecek. İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar edilmemesi gerekmektedir.