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Eğitim MEB son durumu açıkladı! LGS'den flaş puan kararı
Eğitim

MEB son durumu açıkladı! LGS'den flaş puan kararı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:49:00 -
MEB son durumu açıkladı! LGS'den flaş puan kararı

LGS’de mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), puanları yeniden hesaplayacağını duyurdu. Üst tercihlerine yerleşen öğrencilere ise yeni kayıt hakkı verildi.

MEB’den yapılan açıklamaya göre; sınav kılavuzunda yer alan ‘Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak yeniden değerlendirme yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MEVCUT OKULDA KALABİLİRLER

“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül  tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK

Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecek.

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