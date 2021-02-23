  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB ortaokulların açılacağı tarih belli mi? Ortaokullar ne zaman açılacak?
Eğitim

MEB ortaokulların açılacağı tarih belli mi? Ortaokullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart tarihinde ilkokulun tüm sınıfları, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri okullarında yüz yüze eğitimin başlatılmasına karar verdi. Söz konusu kararın ardından ortaokul öğrencileri ve aileleri kendileri için okullarda zil sesinin ne zaman çalacağını araştırmaya başladı. Ortaokul 8. Sınıf öğrencileri dönem sonunda gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı nedeniyle okullarında yüz yüze eğitime başlayacak. Peki, 5,6 ve 7. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı? MEB ortaokulların açılacağı tarih belli mi? Ortaokullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:09:00 -
MEB ortaokulların açılacağı tarih belli mi? Ortaokullar ne zaman açılacak?

Ortaokul 5,6 ve 7. sınıf öğrencileri kendileri için okullarda ders zilinin ne zaman çalacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Mart tarihinde uygulamalı eğitim veren liselerin açılması kararını verdi. Verilen bu kararın ardından Ortaokulda eğitim alan binlerce öğrenci okulların kendileri için ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. 8. sınıflar ise sınava girecekleri için yüz yüze eğitime görmeye başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı kademeli eğitime geçiş takvimini duyurdu. Okullarda yaşanacak yoğunluğun en aza indirilmesi için İlkokul, ortaokul ve liseler tam zamanlı olmasa da kısmi olarak yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. 15 Şubat tarihinde ikinci dönemin başlamasıyla ilk olarak seyrek nüfuslu köy okulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart tarihinden itibaren İlkokulun tüm sınıfları, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu liseleri, Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liseleri okullarında yüz yüze eğitime başlayacak.

MEB ortaokulların açılacağı tarih belli mi? Ortaokullar ne zaman açılacak?

Dönem sonunda sınava girecek olan Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ile 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı da duyurulmuştu. Bunların üzerine ortaokulların açılacağı tarih, aileler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaokul öğrencileri içinde yüz yüze eğitime geçiş planlaması için hazırlanıyor. Bu yıl merkezi olarak yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’na katılan öğrencilerin ardından ilk olarak Ortaokula yeni başlayan 5. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması hedefleniyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mart ayından sonra salgının seyrine göre 5,6 ve 7. sınıfların yüz yüze eğitime başlatılıp başlatılmamasına karar verilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...
Gündem

Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...

S-400 meselesinin Türkiye ve ABD arasında tali bir mesele olduğunu belirten Strateji Uzmanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Al..
2 ülkeden Türkiye sınırında askeri hamle! Bu hazırlık ne için?
Gündem

2 ülkeden Türkiye sınırında askeri hamle! Bu hazırlık ne için?

ABD, Yunanistan’da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Dedeağaç’a askeri yığınağını artırıyor. Geçen sene bölgede bir deniz üssüne sahi..
Dahlan'dan aşı oyunu! Yok böyle bir aymazlık
Gündem

Dahlan'dan aşı oyunu! Yok böyle bir aymazlık

Birleşik Arap Emirlikleri’nin tetikçisi Muhammed Dahlan, Filistin’deki seçimlere, bölgenin ihtiyaç duyduğu Kovid-19 aşısını alet etti. Filis..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay