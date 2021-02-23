Ortaokul 5,6 ve 7. sınıf öğrencileri kendileri için okullarda ders zilinin ne zaman çalacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Mart tarihinde uygulamalı eğitim veren liselerin açılması kararını verdi. Verilen bu kararın ardından Ortaokulda eğitim alan binlerce öğrenci okulların kendileri için ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. 8. sınıflar ise sınava girecekleri için yüz yüze eğitime görmeye başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı kademeli eğitime geçiş takvimini duyurdu. Okullarda yaşanacak yoğunluğun en aza indirilmesi için İlkokul, ortaokul ve liseler tam zamanlı olmasa da kısmi olarak yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. 15 Şubat tarihinde ikinci dönemin başlamasıyla ilk olarak seyrek nüfuslu köy okulları yüz yüze eğitime başladı. 1 Mart tarihinden itibaren İlkokulun tüm sınıfları, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu liseleri, Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liseleri okullarında yüz yüze eğitime başlayacak.

MEB ortaokulların açılacağı tarih belli mi? Ortaokullar ne zaman açılacak?

Dönem sonunda sınava girecek olan Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ile 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı da duyurulmuştu. Bunların üzerine ortaokulların açılacağı tarih, aileler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaokul öğrencileri içinde yüz yüze eğitime geçiş planlaması için hazırlanıyor. Bu yıl merkezi olarak yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’na katılan öğrencilerin ardından ilk olarak Ortaokula yeni başlayan 5. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması hedefleniyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mart ayından sonra salgının seyrine göre 5,6 ve 7. sınıfların yüz yüze eğitime başlatılıp başlatılmamasına karar verilecek