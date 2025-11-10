  • İSTANBUL
Gündem MEB okullarda Atatürk'ü yasakladı mı? DMM'den açıklama
Gündem

MEB okullarda Atatürk'ü yasakladı mı? DMM'den açıklama

MEB okullarda Atatürk'ü yasakladı mı? DMM'den açıklama

Yalanların ve iftiraların hesabını vermeyen muhaliflerin beslemesi trollerin ortaya attığı "MEB okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladı" yalanıyla ilgili açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında "MEB'in okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı iddiası dezenformasyon içeriyor" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı ve 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir. Yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk’ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

