  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok gizli tutulan 30 nolu açıklama yayımlandı! İran tarihi operasyonu duyurdu! Küresel ekonomide dizel alarmı: Fiyatlar şaha kalktı, enflasyon kapıda! ABD’li senatörden 'İran’a kara harekatı' iddiası! Bu Gece Dahil Ramazan’da Her Gece Kadir Gecesi Olabilir! Irak'ta işgalci ABD güçlerine ağır darbe: 13 ölü İran'dan siyonistlere gece sürprizi... 3 saat aralıksız füze yağmuru! İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor! 11 Mart 1914: Tayyareci Nuri Bey'in vefatı (Türk Havacılık Tarihinin Öncüsü) Savaş planı elinde patladı: Sarı şeytan Trump, Çıkış Yolu Arıyor! İsrail'den İran itirafı!
Dünya İçinizin yağlarını eritecek video! İsrail jetleri alev alev yandı, siyonist pilotlar arkalarına bile bakmadan böyle topukladı
Dünya

İçinizin yağlarını eritecek video! İsrail jetleri alev alev yandı, siyonist pilotlar arkalarına bile bakmadan böyle topukladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemelerle yanıt veren İran'ın, İsrail'in Hayfa kentindeki Ramat David Askerî Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından üsse ait bazı İsrail jetlerinin yandığı görüntüler ortaya çıktı. İddialara göre saldırı sonrası bazı İsrailli pilotlar savaş uçaklarını terk ederek bölgeden kaçtı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşta, İran saldırılara misillemelerle yanıt veriyor. İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran'ın İsrail'in askeri üssüne yönelik saldırılarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

 

JETLER ALEV ALEV YANDI

İran'ın, İsrail'in Hayfa kentindeki Ramat David Askerî Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından üsse ait bazı İsrail jetlerinin yandığı görüntüler ortaya çıktı.
İddialara göre saldırı sonrası bazı İsrailli pilotlar savaş uçaklarını terk ederek bölgeden kaçtı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kayı

İnşallah doğrudur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23