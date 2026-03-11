Ramazan'da susuzlukla nasıl başa çıkılır? Uzmanından bomba tavsiyeler geldi...
Ramazan ayında oruç tutan birçok kişi gün içinde en çok susuzluk hissinden şikâyet ediyor. Uzmanlara göre doğru beslenme alışkanlıkları ve bazı küçük değişikliklerle gün boyu yaşanan susuzluk hissini önemli ölçüde azaltmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Sampanoglou Cansever, Ramazan'da susuzluğu azaltmanın yollarını Sena Parlar'a anlattı...
Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, özellikle uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle vücudu zorlayabiliyor. Gün içinde yaşanan halsizlik, baş ağrısı ve dikkat dağınıklığının en önemli nedenlerinden biri de yetersiz ve yanlış su tüketimi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Sampanoglou Cansever, iftar ve sahur arasında doğru sıvı tüketiminin sağlanması ve sahurda tercih edilen besinlerin dikkatle seçilmesinin gün boyunca hissedilen susuzluğu önemli ölçüde azaltabileceğini vurguladı.
Yetersiz su tüketiminin sağlığı olumsuz etkilediğini ifade eden Cansever, "Gün içinde yeterli su alınmamasının yalnızca susuzluk hissiyle sınırlı kalmadığını, birçok sağlık sorununa da zemin hazırlayabilir. Yetersiz su tüketimi özellikle baş ağrısı, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon problemlerine yol açabiliyor. Bunun yanı sıra vücudun su dengesinin bozulması kan basıncında düşme, baş dönmesi ve yorgunluk hissini artırabilir. Uzun süreli sıvı eksikliği ise daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
Suyun az tüketimi özellikle böbreklerin çalışma yükü artabilir, böbrek taşı oluşma riski yükselir, kabızlık ve sindirim problemleri görülebilir, cilt kuruluğu ve elastikiyet kaybı oluşabilir, vücudun toksinleri atma kapasitesi azalabilir" ifadelerini kullandı.
Gün içerisindeki susuzluğu azaltmanın en etkili yolunun iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketmekten geçtiğini belirten Cansever, "Günlük ortalama 2–2,5 litre suyun iftar ile sahur arasındaki saatlere yayılması, vücudun su dengesini korumaya yardımcı oluyor. Sahurda tüketilen besinler gün içinde susama hissini doğrudan etkiliyor. Tuzlu ve baharatlı gıdalar vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olabiliyor. Özellikle zeytin, turşu, salamura peynir, işlenmiş et ürünleri ve yoğun baharatlı yemeklerin sahurda sınırlı tüketilmesi gerekiyor" dedi.
Sahurda su oranı yüksek besinlerin tüketilmesi de gün içinde susuzluk hissinin azalmasına yardımcı oluyor. Salatalık, domates, marul ve yoğurt gibi besinler hem sıvı hem de mineral desteği sağlayarak vücudun su dengesini korumaya katkı sunuyor.
Ramazan ayında yapılan en yaygın hatalardan biri sahurda fazla miktarda çay ve kahve tüketilmesi. Kafein içeren içecekler idrar söktürücü etkiye sahip olduğu için vücuttan su atımını artırabiliyor. Bu durum gün içerisinde susuzluk hissinin daha hızlı ortaya çıkmasına neden oluyor. Bal, reçel, tahin pekmez veya krem çikolata gibi aşırı şekerli yiyecekler kan şekerinin hızlı yükselip düşmesine yol açarak susuzluk hissini artırabiliyor. Özellikle sahurda ağır ve şeker oranı yüksek besinlerden uzak durulması gerekiyor.
Gün içinde aşırı sıcak ortamlarda bulunmak veya yoğun fiziksel aktivitelerde bulunmak terlemeyi artırarak su kaybına yol açabiliyor.
Bu nedenle mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmak ve ağır aktivitelerden kaçınmak gerekiyor.
Sahurda tüketilecek ayran ve yoğurt, içerdiği su ve mineraller sayesinde gün boyu susuzluk hissini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle yoğurt ve salatalıkla hazırlanan hafif bir sahur öğünü vücut için oldukça faydalıdır.
