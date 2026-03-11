Ramazan'da susuzlukla nasıl başa çıkılır? Uzmanından bomba tavsiyeler geldi...

Ramazan ayında yapılan en yaygın hatalardan biri sahurda fazla miktarda çay ve kahve tüketilmesi. Kafein içeren içecekler idrar söktürücü etkiye sahip olduğu için vücuttan su atımını artırabiliyor. Bu durum gün içerisinde susuzluk hissinin daha hızlı ortaya çıkmasına neden oluyor. Bal, reçel, tahin pekmez veya krem çikolata gibi aşırı şekerli yiyecekler kan şekerinin hızlı yükselip düşmesine yol açarak susuzluk hissini artırabiliyor. Özellikle sahurda ağır ve şeker oranı yüksek besinlerden uzak durulması gerekiyor.