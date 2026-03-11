Diyarbakır annelerinden siyoniste lejyoner tepkisi

Siyonist İsrail-ABD ittifakının İran’a yönelik başlattığı saldırı tüm dünyayı ateşe atarken, siyonistlerin İran’ı bölmek için PKK başta olmak üzere bölgedeki Kürt silahlı grupları bu ülkeye göndermeye çalışıyor. ABD Başkanı Trump, Mesud Barzani ve Bafil Talabani ile telefonda görüşerek, İran’a karşı iş birliği yapmalarını istemişti. bu ikilinin İran’a karşı yeni bir maceraya girmekte gönülsüz davranması üzerine, siyonist medya, İran ve Irak’taki silahlı Kürt gruplarının savaşa dahil olacağı haberlerini pompalamaya başladı.

İRAN AFFETMEYECEK

İsrail ve ABD medyası, Irak’taki Kürt güçlerinin İran’a karşı harekete geçtiklerini iddia etti. Hatta İsrail I24 kanalı, “Irak’taki Kürt güçleri, İran topraklarına yönelik bir kara askeri operasyonu başlattı”, ABD’li CNN de, “ABD tarafından desteklenen İranlı Kürt silahlı gruplar İran topraklarına girmeye hazırlanıyor” şeklinde haberler servis etti.

İran’da rejim karşıtı büyük protestolardan sonra İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), PKK’nın İran kolu Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü’nden (Sazman-ı Xebat) oluşan silahlı ittifak devam ediyor. İran da bölgedeki Kürt grupların kamplarını ateş altına alarak, Süleymaniye’deki Komele’nin kampını vurdu.

PARALI ASKER OLAMAZ

Diyarbakır anneleri ise yeni hain plana son derece tepkili. Akit’e konuşan annelerden Ayşegül Biçer, şunları dile getirdi: “Biz yıllardır çocuklarımızın dönmesini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ile umutlandık. Çocuklarımız dönecek dedik. Bu sefer bütün anneler çocuklarına kavuşacak dedik. Diyarbakır anneleri senelerdir zaten uyku uyumuyordu, bu kez çocuklarının her an geri döneceği ümidiyle uyuyamaz oldu. Fakat şimdi siyonist terör devletinin İran’ı yıkmak için bizim çocuklarımızın da içinde olduğu grupları İran’a sevk edeceği haberlerini alıyoruz. Buradan haykırıyoruz. Bizim çocuklarımız siyonistlerin paralı askerleri değildir. Tetikçi değildir. Onları siyonistlerin paralı askeri yapmaya kalkanların yakasını her iki cihanda bırakmayız.”

ASLA RIZAMIZ YOKTUR

Başından beri nöbetlerde yer alan Diyarbakır annesi Latife Ödümlü de şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştı dediler. Biz de çok sevindik. Her gün gözümüz kulağımız kapı zilinde, telefonda. Gelecek hayırlı bir haber bekliyoruz. Ama son günlerde İran’la savaşan Amerika ve İsrail’in PKK ve diğer bağlı örgütleri İran’a götürüp İran’la savaştıracaklarını duyduk. Buna asla rızamız yoktur. Bizim çocuklarımız Türkiye’ye karşı da savaşmasın, İran’a karşı da savaşmasın. Devletimizden isteğimiz, bu terörsüz Türkiye sürecini bir an önce başarıyla sonuçlandırıp çocuklarımızı bize getirmesidir. Bizim çocuklarımız kiralık katil de değildir, kiralık asker de değildir.”

ÇOCUKLARI İSTİYORUZ

Bir diğer anne Sabire Aydın da, çocukları geri dönecek diye sevinirken bu kez İran’a gönderileceklerini duyduğunu ve bir kez daha yıkıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Biz yıllardır uykuyu kendimize haram ettik. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Hani Abdullah Öcalan PKK’yı lağvetmişti? Hani örgüt silahlarını yakmıştı, teslim olmaya hazırlanıyordu. Şimdi de İran’a karşı İsrail’in, Amerika’nın saflarında savaştırılacakları söyleniyor. Böyle bir şey olamaz. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz. Bizim çocuklarımız İsrail’in, Amerika’nın paralı askeri, tetikçisi değildir.”